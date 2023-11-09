Суспільство

На Закарпатті в горах зламався підйомник із 22 пасажирами

9 Листопада 2023 16:48
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дснс

У селищі Міжгір’я Хустського району Закарпатської області на висоті сталася аварійна зупинка крісельного підйомника. Спускати людей на землю довелося рятувальникам.

Про це повідомили у ДСНС України.

Інформація про подію надійшла до Служби порятунку об 11:35. На місці події рятувальники з’ясували, що на канатній дорозі в районі гори Босничка вийшов з ладу крісельний підйомник. У той час на ньому перебувало 22 людини, зокрема четверо дітей.

Туристи зависли над землею на п’ятиметровій висоті. Упродовж двох годин гірські рятувальники та фахівці пожежно-рятувальної частини надавали допомогу людям.

Усіх людей, які зависли над землею, вдалося успішно евакуювати. Ніхто з туристів медичної допомоги не потребував.


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