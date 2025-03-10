На Закарпатті “швидка” з пацієнтом вилетіла з дороги: фото з місця ДТП

Сьогодні, 10 березня, на виїзді з Ужгорода автомобіль швидкої допомоги Citroen Jumper разом із пацієнтом вилетів у кювет.

Про ДТП повідомив журналіст Віталій Глагола.

За словами очевидців, аварія трапилася через те, що машина дорожньої служби “підрізала” медтранспорт. Внаслідок маневру водій “швидкої” втратив керування та вилетів у кювет. На фото на автівці дорожників Peugeot видно слід від зіткнення з машиною швидкої медичної допомоги.

“Лікарка, яка перебувала в автомобілі медичної допомоги, отримала переломи пальців на руці. Попередньо, інші учасники ДТП не зазнали травм”, – пише журналіст.

В поліції обставини та наслідки ДТП поки не прокоментували.