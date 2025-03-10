Суспільство

На Закарпатті “швидка” з пацієнтом вилетіла з дороги: фото з місця ДТП
10 Березня 2025 13:20
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ДТП зі "швидкою" в Ужгороді / Фото: VGlagola
ДТП зі "швидкою" в Ужгороді / Фото: VGlagola

Сьогодні, 10 березня, на виїзді з Ужгорода автомобіль швидкої допомоги Citroen Jumper разом із пацієнтом вилетів у кювет.

Про ДТП повідомив журналіст Віталій Глагола.

За словами очевидців, аварія трапилася через те, що машина дорожньої служби “підрізала” медтранспорт. Внаслідок маневру водій “швидкої” втратив керування та вилетів у кювет. На фото на автівці дорожників Peugeot видно слід від зіткнення з машиною швидкої медичної допомоги.

“Лікарка, яка перебувала в автомобілі медичної допомоги, отримала переломи пальців на руці. Попередньо, інші учасники ДТП не зазнали травм”, – пише журналіст.

В поліції обставини та наслідки ДТП поки не прокоментували.

В Ужгороді автівка “швидкої” вилетіла з траси / Фото: VGlagola

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