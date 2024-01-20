Кримінал

На Закарпатті подружжя здійснило напад на прикордонний наряд

20 Січня 2024 19:36
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дпсу

На одному із контрольних постів під час здійснення перевірки прикордонним нарядом Мукачівського загону водій транспортного засобу «Мітсубісі» відмовився надати авто для огляду.

Чоловік, з яким також слідувала його дружина, двоє дітей та ще одна родичка подружжя, на великій швидкості покинув місце події.

Як повідомили в ДПСУ, за кілька хвилин прикордонники наздогнали втікача. У ході спілкування із затриманими, дружина водія завдала удару в обличчя прикордонниці, яка перебувала у складі прикордонного наряду та документувала правопорушення. Зі свого боку чоловік здійснив напад на іншого із прикордонників, який також перебував на місці події.

На місце події викликали співробітників поліції.

Під час з’ясування та документування обставин правопорушення подружжя постійно викрикувало погрози та нецензурну лайку в бік співробітників прикордонної служби, навіть у присутності своїх малолітніх дітей.

Наразі відомо, що затриманий неодноразово потрапляв у поле зору оперативників Мукачівського прикордонного загону, як особа, яка причетна до протиправної діяльності.

Прикордонницю із травмами було доставлено до лікарні.

Стосовно подружжя складено протоколи за декількома статтями: “злісна непокора”, “насильство щодо працівника правоохоронного органу”, “невиконання батьківських обов’язків”.


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