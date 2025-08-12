        Кримінал

        На Закарпатті митники вилучили тисячі підроблених іграшок "Labubu"

        12 Серпня 2025 14:56
        Закарпатські митники зупинили ввезення на територію України партії популярних дитячих іграшок “Labubu”.

        Як повідомили у Державній митній службі, вантаж із 16 850 одиниць товарів китайського походження, серед яких м’які іграшки, брелки, чохли для телефонів та навушників, везли через українсько-словацький кордон на адресу підприємця з Волинської області.

        Під час повного огляду інспектори виявили ознаки контрафактної продукції відомої торговельної марки.

        Правовласник із міжнародною реєстрацією підтвердив, що продукція порушує права інтелектуальної власності та є фальсифікованою.

        Іграшки Labubu / Фото: ДМС

        У підсумку вилучено 7 440 м’яких іграшок, 8 120 брелків, 1 140 силіконових чохлів та 150 чохлів для навушників загальною попередньою вартістю понад 500 тисяч гривень. Стосовно підприємця склали протокол за ст. 476 Митного кодексу України, справу передадуть до суду.


