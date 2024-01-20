Кримінал

На Закарпатті блоковано нелегальний канал перетину кордону

20 Січня 2024 11:27
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Закарпатські поліцейські заблокували нелегальний канал перетину кордону.

Організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку за межі України 33-річний мешканець Берегівського району та залучив у спільники місцевих чоловіків.

За інформацією поліції, для уникнення блокпостів на прикордонних ділянках організатор схеми саджав ухилянтів на потяг, який прямував до визначеного населеного пункту за кілька кілометрів від українсько-румунського кордону.

Там на чоловіків вже чекав інший учасник злочинної групи, завданням якого було довезти клієнтів до лінії державного кордону.

17 січня оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області спільно зі слідчими відділення поліції №1 Ужгородського райуправління поліції затримали одного з учасників злочинної групи під час спроби переправити двох громадян до Румунії в обхід пункту пропуску.

Ще одного фігуранта правоохоронці затримали за місцем його проживання, де, серед іншого, виявили 7000 доларів, які зловмисник отримав від ухилянтів за організацію виїзду.


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