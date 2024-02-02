На вихідних в Україні потепліє

В Україні у перший лютневий вікенд будуть опади за переважно плюсової температури. А жителі південних областей взагалі відчують подих весни.

Про це повідомили у Sinoptik.ua.

Субота, 3 лютого, у західних, південних, північних і центральних регіонах України буде дощова. На сході місцями падатиме дощ із мокрим снігом. У Харківській області можливий сильний снігопад (до 6 мм).

У східних областях термометри покажуть близько 0°, у центральних і північних регіонах, а також на Закарпатті — +2…+4°, на решті території — +3…+6°. Уночі по всій Україні температура знизиться до -2…-4°.

В неділю, 4 лютого, на всій території країни потеплішає. Так, у північних і східних областях стовпчики термометрів піднімуться до +2…+4°, у центрі — до +5…+7°, на заході — до +6…+9°, на півдні — до +8… +10°.

День буде хмарним із проясненнями, в усіх регіонах дощитиме. У більшості областей опади будуть незначними, лише на заході України очікується помірний дощ.

Новий тиждень розпочнеться із хмарної погоди з проясненнями по всій Україні. Дощ зі снігом у понеділок, 5 лютого, очікується у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Рівненській, Херсонській, Львівській, Миколаївській областях та на Закарпатті.

На півночі, сході та в центрі термометри покажуть +3…+6°, на заході — +5…+7°. У південних регіонах середня денна температура становитиме +9…+12°. Навіть уночі по всій країні очікується плюсова температура — до +1…+3°.

Жителям Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської, а також Одеської, Миколаївської, Запорізької, Вінницької, Кіровоградської та Черкаської областей варто бути обережними на вулиці через сильний вітер (до 13 м/с).