Суспільство

На вихідних в Україні очікується тепла погода

3 Травня 2024 21:48
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Стінописи з птахами на багатоповерхівках у Харкові / Фото: Суспільне

В Україні в суботу, 4 травня, без опадів, вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Як повідомляє Укргідрометцентр, температура у східних, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях уночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла; на решті території вночі 4-9° тепла, на півдні країни та Закарпатті до 13°; вдень 15-20°, у західних областях 21-26°.

У Києві 4 травня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 17-19°.

У неділю, 5 травня, в Україні вночі без опадів, удень у північних областях, Карпатах і Закарпатті місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла (у східних та південно-східних областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), вдень 16-21° тепла; у західних областях уночі 8-13°, вдень 20-25°.

У Києві 5 травня вночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень близько 20°.


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