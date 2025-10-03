На вихідних Україну чекають дощі та різкі перепади температур

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що найближчими вихідними, 4–5 жовтня, погода в Україні буде неоднорідною. Найнижчі температури очікуються на заході країни, а найтепліші – на сході та південному сході.

За прогнозом:

у західних областях температура становитиме +9…+12° ;

; у північних – +12…+14° ;

; у центральних – +12…+18° ;

; у південних областях – +15…+19° , у Криму – до +20° ;

, у Криму – до ; у східних областях – +15…+18°.

Дощі в суботу пройдуть на Одещині, Миколаївщині, Прикарпатті та Буковині. Увечері опади поширяться також на центр і північ країни. У неділю дощі очікуються у південних областях (крім Одещини), на сході та місцями на заході. На решті території буде сухо.

Реклама

Реклама

У Києві впродовж вихідних переважно без опадів, лише ввечері в суботу можливий невеликий дощ. Денна температура у столиці становитиме +14…+15°.

«Варимо гарбузову кашу, збираємо гриби, йдемо грітися на вулиці, бо опалення хоч і оголосили, але до тепліших реалій ще походимо у теплих флісових штанах», – порадила Наталка Діденко та нагадала, що з п’ятниці по неділю варто привітати улюблених учителів із їхнім професійним святом.