Суспільство

На Волині зареєстровано випадок гепатиту А

16 Листопада 2023 14:49
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хвороба

У Луцькому районі на Волині зареєстрували випадок вірусного гепатиту А.

Занедужала доросла людина, повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

В осередку захворювання провели епідрозслідування, встановили коло контактних осіб, за ними триває медичний нагляд.

Всі пройшли обстеження на гепатит А. Результати – негативні.

Очільник луцького управління охорони здоров’я Володимир Лотвін наголосив, що ситуація контрольована.

“Спалахи вірусного гепатиту А за 9 місяців 2023 року в місті не реєструвались. У Луцькій громаді у листопаді поточного року зареєстровано один випадок на захворювання вірусного гепатиту А”, –  зазначив він.


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