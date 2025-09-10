        Кримінал

        На Вінниччині затримали підозрюваного у вбивстві двох школярів

        Галина Шподарева
        10 Вересня 2025 10:44
        Затримання підозрюваного у подвійному вбивстві / Фото: Поліція Вінниччини
        10 вересня у місті Шаргород Вінницької області виявили тіла двох неповнолітніх із ножовими пораненнями. Правоохоронці затримали підозрюваного, який може бути причетний до їхньої загибелі.

        Про це повідомили в поліції Вінниччини.

        Вранці 10 вересня до поліції надійшло повідомлення від жителя міста Шаргород, який виявив два тіла з ножовими пораненнями.

        Правоохоронці встановили особи потерпілих — ними виявились учні 10 та 11 класу Шаргородської громади.

        “Зловмисника, який може бути причетний до смерті підлітків, затримали. На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються усі обставини трагедії”, — йдеться в повідомленні.

        Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 ККУ.


