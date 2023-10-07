Кримінал

На Вінниччині під час пожежі загинуло двоє діточок

7 Жовтня 2023 20:29
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дснс, пожежа

Сьогодні, близько 17 години до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому житловому будинку у селі Верхівка на Вінниччині.

Як повідомили в ДСНС, загоряння сталося у квартирі на другому поверсі. Під час гасіння пожежі, надзвичайники виявили тіла двох братиків 2020 та 2023 року народження, без ознак життя.

Згодом з’ясувалося, що на момент виникнення загоряння, в квартирі знаходилося шестеро дітей. Дванадцятирічна дівчинка із задимленого помешкання вибігла на вулицю самостійно. Ще трьох малолітніх дітей, до прибуття підрозділу рятувальників, врятував сусід. Він і побачив дим з вікна квартири та почув крики дітей.

Пожежу локалізували о 17:49, а ліквідували о 17:57.


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