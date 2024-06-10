На війні загинув очільник батальйону “ОУН” Микола Коханівський

На фронті в Харківській області загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський.

У 2014 році він воював у Бахмуті. У лютому 2022 року його батальйон обороняв Лютіж на Київщині, Потім брав участь у боях на Донеччині. Як повідомляють друзі та знайомі, Коханівський загинув біля Вовчанська на Харківщині.

“Я познайомився з ним влітку 2014 року в Бахмуті. Я був комбатом Донбасу – він комбатом батальйону “ОУН”. Він був одним із небагатьох, хто виходив з нами на мітинги проти корупції, зради та наруги над ідеями Майдану у 2014-2018 роках”, — написав екскомандир батальйону “Донбас” Семен Семенченко.

За його словами, Коханівський загинув на Харківському напрямку під Вовчанськом.