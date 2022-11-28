Політика

На війні загинула 101 жінка-військовослужбовиця

28 Листопада 2022 17:20
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війна, жінки

Від початку повномасштабного російського вторгнення до України у боротьбі з російськими загарбниками загинула 101 жінка-військовослужбовиця.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час Українського жіночого конгресу.

“Загинула 101 жінка-військовослужбовиця. Зникли безвісті – 50, поранених понад 100. 50 жінок вже відзначені державними нагородами, отримали звання Героїв України, на жаль, посмертно”, – повідомив міністр.

За інформацією Міноборони, наразі у ЗСУ проходять службу 59 тисяч 786 жінок. З них 41 тисяча – це військовослужбовиці і майже 19 тисяч – цивільні працівниці. Безпосередньо в бойових діях беруть участь близько 5 тисяч жінок.

Резніков нагадав, що станом на 20 липня в ЗСУ налічувалося 38 629 жінок-військовослужбовиць. Тому зараз можна впевнено говорити про динаміку збільшення кількості жінок серед українських захисників.


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