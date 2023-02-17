На війні в Україні загинув один із “приморських партизанів”

На війні в Україні загинув один із учасників групи так званих “приморських партизанів” Олександр Ковтун. Стверджується, що раніше Ковтун, який відбував 25-річний термін, уклав контракт із “ЧВК Вагнера”.

Про його загибель повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на телеграм канал ОПС-медіа. Цей канал веде Об’єднаний правовий союз Примор’я, в ньому публікуються відомості про різні кримінальні події краю. Стверджується, що Ковтун загинув 29 січня, де саме і за яких обставин не повідомляється.

Офіційно про загибель Ковтуна в Україні не повідомлялося. У прес-службі ГУФСІН з Примор’я та в регіональній громадській наглядовій комісії сказали, що у них немає даних про долю ув’язненого.

“Приморськими партизанами” стали називати групу молодих людей, які в 2010 році здійснили серію нападів на правоохоронців у Приморському краї. Двох міліціонерів було вбито і ще кілька поранено. Учасники угруповання стверджували, що вбивають міліціонерів з ідейних міркувань, звинувачуючи їх у корупції та інших злочинах. Під час штурму поліцією квартири в Уссурійську, в якій перебували члени угруповання, у червні 2010 року двоє “партизан” наклали на себе руки, четверо, серед них Ковтун, було затримано. За звинуваченнями в бандитизмі та інших злочинах Олександра Ковтуна було засуджено до довічного ув’язнення, потім вирок пом’якшили до 25 років. Стверджувалося, що в ув’язненні він прийняв іслам.