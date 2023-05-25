На Україну здійснена чергова атака з повітря

Вночі Росія запустила по Україні безпілотники-камікадзе з двох напрямків: з півночі та півдня.

Повітряна тривога була оголошена у дев’яти областях на півдні, півночі (включаючи Київську) та північному заході країни.

По Харкову та області було нанесено ракетний удар, ймовірно, з комплексу С-300

У Києві повітряна тривога тривала понад 3 години, противник, за попередніми даними, застосував баражуючі боєприпаси «Shahed».

Як повідомляють у КМВА, атака була масована. Ворог знов використав тактику нападу у кілька хвиль, з інтервалами між групами атакуючих дронів.

“Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено!”, – повідомили в КМВА.