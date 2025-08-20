На Україну насуваються дощі та грози: у яких областях зміниться погода

У четвер, 21 серпня, в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та грози на захід та північ країни. Водночас південь і схід залишаться спекотними з температурою до +32 °C.

Про це повідомили синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, дощі та грози завтра очікуються на західній та північній території України. У решті областей ще затримається суха та спекотна погода.

Температура повітря вдень на заході становитиме +20…+24 °C, на Закарпатті до +26 °C. На півночі буде +24…+28 °C, тоді як у центральних, східних і південних областях збережеться спека +28…+32 °C.

У Києві 21 серпня ймовірний дощ ввечері, максимальна температура становитиме +26 °C. Атмосферний фронт рухатиметься далі, тож 22 серпня дощитиме вже у столиці, а 22–23 серпня він охопить схід країни.

На півдні найбільше опадів прогнозується на Одещині, тоді як в інших регіонах випадатимуть лише локальні дощі.

За словами синоптикині, на державні свята — 23 та 24 серпня — в Україні встановиться суха та сонячна погода, проте температура знизиться на кілька градусів.