На українсько-білоруському кордоні загинув 33-річний військовий тероборони

25 лютого на українсько-білоруському кордоні під час виконання бойового завдання загинув 33-річний військовий тероборони Волині Сергій Панасюк, обставини смерті розслідуються. Про це заявив речник бригади Сергій Хомінський.

Раніше у соцмережах з’явилася неперевірена інформація про нібито ворожий обстріл з боку Білорусі. Прикордонний комітет РБ заперечив, що з їхнього боку велася стрілянина

Зі слів Хомінського, військовий загинув на світанку (25 лютого). За яких обставин це сталося наразі з’ясовують. “Слідство ведуть правоохоронні органи, також проводиться службове розслідування відповідними підрозділами бригади”, – зазначив речник бригади.

Сергій Панасюк був учасником АТО. До лав тероборони став у перші дні повномасштабного вторгнення. Був командиром стрілецького взводу. У нього залишилися донька та син.