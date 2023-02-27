Політика

На українсько-білоруському кордоні загинув 33-річний військовий тероборони

27 Лютого 2023 12:22
11
читать на русском →
війна, білорусь

25 лютого на українсько-білоруському кордоні під час виконання бойового завдання загинув 33-річний військовий тероборони Волині Сергій Панасюк, обставини смерті розслідуються. Про це заявив речник бригади Сергій Хомінський.

Раніше у соцмережах з’явилася неперевірена інформація про нібито ворожий обстріл з боку Білорусі. Прикордонний комітет РБ заперечив, що з їхнього боку велася стрілянина

Зі слів Хомінського, військовий загинув на світанку (25 лютого). За яких обставин це сталося наразі з’ясовують. “Слідство ведуть правоохоронні органи, також проводиться службове розслідування відповідними підрозділами бригади”, – зазначив речник бригади.

Сергій Панасюк був учасником АТО. До лав тероборони став у перші дні повномасштабного вторгнення. Був командиром стрілецького взводу. У нього залишилися донька та син.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Лютого 2023 12:22
11

На українсько-білоруському кордоні загинув 33-річний військовий тероборони
27 Лютого 2023 12:07
14

ВКС та ВМФ Росії пропонують визнати терористичними організаціями
27 Лютого 2023 10:54
79

Двоє рятувальників загинуло. В ДСНС показали фото наслідків атаки на Хмельницький
27 Лютого 2023 10:16
20

Наречені можуть подати заяву про реєстрацію шлюбу через “Дію”
27 Лютого 2023 09:28
159

Москва стурбована “незрозумілими вибухами” у Маріуполі – розвідка Британії
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

На освобождение всех территорий у Украины есть максимум 20 месяцев и 1 неделя
Александр КИРШ

Год Новой Украины
Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
усі думки