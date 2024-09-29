Політика

На Трампа подали позов через брехню про мігрантів, які їдять домашніх улюбленців
29 Вересня 2024 17:31
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Чоловік у Тусоні, штат Аризона, несе згенероване ШІ зображення, з відсиланням на брехню Трампа про гаїтянських мігрантів, які їдять собак і котів у Спрінгфілді, штат Огайо / Фото AFP

Представники гаїтянської діаспори в американському місті Спрінгфілд подали позов до Федерального суду Майамі проти експрезидента Сполучених Штатів Дональда Трампа через його твердження, що мігранти з цієї острівної держави нібито викрадають і поїдають домашніх улюбленців.

У списку відповідачів у документі, датованому 27 вересня, також фігурують кандидат у віцепрезиденти від Республіканської партії Джеймс Девід Венс і власник соцмережі Х Ілон Маск, які раніше поширювали повідомлення, що підтримують твердження Трампа, передає DW.

«Попри те, що протягом останніх двох тижнів неодноразово йшлося про те, що твердження про гаїтянських мігрантів, які нібито «їдять котів і собак», є брехнею, відповідачі продовжують її поширювати. Це висловлювання, що розпалюють ненависть, покликані зганьбити і поставити під загрозу життя гаїтянських мігрантів», – йдеться в заяві.

Наклеп, розпалювання ненависті, підбурювання до насильства і змова з метою порушення цивільних прав гаїтянських мігрантів – лише частина звинувачень, висунутих проти Трампа групами The Haitian Diaspora PAC і Office of the Haitian Diaspora. «Ніхто не має права паплюжити цілу групу людей, ставити під загрозу і руйнувати їхнє повсякденне життя шляхом публічного поширення проти них брехні», – наголосили укладачі позову.

Під час передвиборчих дебатів із кандидаткою в президенти США від Демократичної партії Камалою Гарріс Трамп пообіцяв масово депортувати гаїтянських мігрантів зі Спрінгфілда, звинувативши їх у поїданні кішок і собак. «У Спрінгфілді вони їдять собак. Вони їдять кішок. Вони їдять домашніх тварин людей, які там живуть», – заявив республіканець. Мер Спрінгфілда Роб Рю, а також поліція міста спростували ці повідомлення, проте прихильники Трампа продовжили їх поширювати.

Заяви Трампа породили безліч іронічних коментарів і постів у соцмережах. Так, південноафриканський музикант The Kiffness записав на слова Трампа сатиричний трек під назвою Eating the Cats, що набрав за два тижні понад 9 млн переглядів на YouTube.


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