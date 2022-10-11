На територію Білорусі ввезено 32 дрони-камікадзе

Росія продовжує перекидати до Білорусі іранські дрони-камікадзе Shahed-136, перейменовані у ЗС РФ на “Герань-2”. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. За його даними, на територію РБ було ввезено 32 такі дрони, до 14 жовтня планується завезти ще вісім.

Також у ГУР стверджують, що Білорусь постачає російській армії матеріально-технічні засоби та боєприпаси зі своїх складів. Зокрема, на залізничну станцію “Кіровська” до Криму прибув залізничний ешелон із 12 вагонів із боєприпасами з арсеналу у місті Добруш Гомельської області.