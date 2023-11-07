Суспільство

На Сумщині збільшили час комендантської години

7 Листопада 2023 18:03
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комендантська година

Голова ОВА Володимир Артюх підписав розпорядження про зміну часу комендантської години у Сумській області.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Зміни набудуть чинності з 9 листопада.

“Установили комендантську годину з 23:00 до 05:00, у тому числі шляхом заборони перебування громадян у встановлений період доби на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток, а також pyxy транспортних засобів”, – йдеться у розпорядженні.

Раніше час комендантської години на Сумщині був з 23:00 до 4:00 ранку.


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