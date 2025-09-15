На Сумщині затримали чоловіка, який замовив вбивство колишньої дівчини

У Сумській області правоохоронці затримали 26-річного місцевого жителя, який намагався найняти кілера для вбивства своєї колишньої дівчини.

Про це повідомили поліція та прокуратура регіону.

На початку вересня оперативники дізналися, що чоловік шукає виконавця серед кримінального середовища. Замовником виявився житель області, який протягом п’яти років жив із 24-річною дівчиною. Після її рішення розірвати стосунки він почав переслідувати і погрожувати їй.

Слідство встановило, що чоловік спланував вбивство колишньої співмешканки на ґрунті ревнощів та нібито великих фінансових витрат під час стосунків.

Він передав “кілеру” фото дівчини, описав її спосіб життя та надав аванс у розмірі 15 тисяч гривень. Замовник наполягав на жорстокому способі — щоб жертву зарізали ножем у публічному місці. Виконавець запропонував використати вогнепальну зброю.

Усі подальші дії відбувалися під контролем поліції. Правоохоронці інсценували вбивство, а “виконавець” передав чоловікові постановочні фото жертви.

Інсинуація вбивства дівчини / Фото: Сумська обласна прокуратура

Коли той готувався віддати решту винагороди — 10 тисяч доларів, його затримали.

Зловмиснику оголошено підозру в організації та готуванні умисного вбивства (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 115 ККУ). Йому загрожує до 15 років ув’язнення або довічне. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.