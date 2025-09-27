        Суспільство

        На Сумщині внаслідок удару авіаційними ракетами постраждали чоловік і жінка

        Віктор Алєксєєв
        27 Вересня 2025 12:37
        Під ударами ворога – Стецьківський старостат Сумської громади. 25 вересня 2025 / Фото Сумська ОВА
        На Сумщині внаслідок обстрілу авіаційними ракетами постраждали двоє людей, йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації.

        «Унаслідок російських обстрілів території області є постраждалі серед мирних жителів. У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу авіаційними ракетами типу «НАР» травмовані 57-річна жінка та 61-річний чоловік», – йдеться у повідомленні.

        За даними ОВА, протягом доби, з ранку 26 вересня до ранку 27 вересня, російські війська здійснили 64 обстріли по 29 населених пунктах у 13 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

        «Унаслідок ворожих атак на території області пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури у п’яти громадах. Так, у Білопільській громаді знищено приватний автомобіль, у Зноб-Новгородській громаді – нежитлові приміщення, приватні житлові будинки, автомобіль і трактор», – уточнили в ОВА.

        За даними пресслужби відомства, у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, а в Середино-Будській – навчальний заклад та приватний житловий будинок. У Сумській громаді зафіксовано пошкодження нежитлового приміщення.

        «За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано двоє людей», – підсумували в ОВА.


