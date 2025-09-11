На Сумщині росіяни атакували дроном мотоцикл: у реанімації 16-річний хлопець

У середу, 10 вересня, близько 23:30, окупанти атакували дроном мотоцикл, який рухався польовою дорогою в Охтирському районі Сумської області.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

Реклама

Реклама

Тяжкі поранення дістав 16-річний підліток, який був за кермом транспортного засобу.

“Підлітка з тяжкими травмами госпіталізували. Наразі він у реанімаційному відділенні у вкрай тяжкому стані. Медики борються за його життя”, — написав начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Пасажир до медиків не звертався.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).