        Суспільство

        На Сумщині росіяни атакували дроном мотоцикл: у реанімації 16-річний хлопець

        Галина Шподарева
        11 Вересня 2025 09:13
        читать на русском →
        Мотоцикл на дорозі / Фото ілюстративне: Соцмережі
        Мотоцикл на дорозі / Фото ілюстративне: Соцмережі

        У середу, 10 вересня, близько 23:30, окупанти атакували дроном мотоцикл, який рухався польовою дорогою в Охтирському районі Сумської області.

        Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

        Реклама
        Реклама

        Тяжкі поранення дістав 16-річний підліток, який був за кермом транспортного засобу.

        “Підлітка з тяжкими травмами госпіталізували. Наразі він у реанімаційному відділенні у вкрай тяжкому стані. Медики борються за його життя”, — написав начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

        Пасажир до медиків не звертався.

        За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини