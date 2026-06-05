На Сумщині через російські атаки загинули двоє людей, серед 15 поранених — діти

Минулої доби російські війська атакували 22 громади Сумської області керованими авіабомбами, ударними БпЛА та FPV-дронами. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 15 цивільних, серед яких діти, дістали поранення.

Про це повідомили в ГУНП в Сумській області.

Найбільше постраждала Ямпільська громада. Внаслідок влучання російського безпілотника загинули 57-річна жінка та 44-річний чоловік. Поранення дістали однорічний хлопчик, 11-річна дівчинка та п’ять жінок віком 37, 39, 57, 75 і 78 років. Також пошкоджено три автомобілі та приміщення магазину.

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У Конотопській громаді російський безпілотник влучив у житловий будинок. Постраждали троє дітей віком 2, 9 та 15 років, а також 37-річна жінка і 47-річний чоловік. Пошкоджено чотири приватні будинки.

У Білопільській громаді внаслідок скидання вибухівки з дрона на автомобіль поранення дістали чоловіки віком 37 та 54 роки. Пошкоджено житловий будинок і автомобілі.

У Путивльській громаді через удар дрона по автомобілю поранено 43-річного чоловіка. Пошкоджено вантажівку.

У Глухівській громаді внаслідок атаки пошкоджено господарське приміщення підприємства. Також загинула та була поранена худоба.

Крім того, у Краснопільській, Хутір-Михайлівській та Чернеччинській громадах пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, транспортні засоби та інші об’єкти цивільної інфраструктури.