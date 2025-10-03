На Сонці стався потужний спалах із викидом плазми у бік Землі

Астрономи зафіксували сильний сонячний спалах класу M1.5 у регіоні AR4236, який супроводжувався великим викидом корональної маси (CME), частково спрямованим у бік Землі. Подія сталася 3 жовтня о 05:23 за всесвітнім часом, повідомляє EarthSky.

За даними спостережень, частина плазми може досягти магнітосфери Землі найближчими днями, що здатне викликати геомагнітні бурі. Це, у свою чергу, може вплинути на роботу супутникових систем, зв’язку та енергетичної інфраструктури.

Фахівці прогнозують, що мешканці північних широт зможуть спостерігати полярні сяйва, які виникають унаслідок взаємодії сонячних частинок із магнітним полем планети.

Вчені також зазначають, що сильні магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. У чутливих осіб можливі головний біль, підвищена втома, перепади тиску та проблеми зі сном. Лікарі радять у такі періоди більше відпочивати, уникати перевантажень і слідкувати за рівнем гідратації.

Наразі Сонце перебуває у фазі підвищеної активності — триває 25-й сонячний цикл, у межах якого кількість спалахів та викидів плазми зростає. Це означає, що подібні явища можуть повторюватися частіше, ніж у попередні роки.