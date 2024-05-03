На саміті миру у Швейцарії обговорять питання обміну “всіх на всіх”, – Зеленський

На саміті миру, який відбудеться у Швейцарії, розглядатимуть питання обміну військовополонених у форматі “всіх на всіх”.

Про це під час зустрічі з курсантами Національної академії Державної прикордонної служби сказав президент Володимир Зеленський.

“Деякі скептично кажуть, що це тільки після закінчення війни, бо це одна з умов закінчення війни. Я вважаю, що у нас є можливість зробити це, спробувати це зробити раніше. Як? Є практичний майданчик – саміт миру. Практичним він буде, коли відбудеться саміт”, – пояснив глава держави.