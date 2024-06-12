Політика

На саміті G7 США підпишуть з Україною безпекову угоду
12 Червня 2024 18:47
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Президент США Джо Байден зустрічається з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі / Фото: Reuters

Завтра, 13 червня, США та Україна підпишуть двосторонню безпекову угоду на полях саміту “Великої сімки” в Італії.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак та радник із питань національної безпеки Джейк Салліван.

Очікується, що США зобов’яжуться протягом 10 років продовжувати навчання українських військових, розвивати співпрацю у виробництві зброї та військового обладнання, а також продовжувати надавати військову допомогу та посилювати обмін розвідданими.

Водночас видання CNN з посиланням на джерела, повідомляє що угода не містить конкретних фінансових зобов’язань з боку Вашингтона щодо підтримки України. Втім в додатку до угоди буде викладено, як адміністрація чинного голови Білого дому Джо Байдена працюватиме з Конгресом щодо виконання зобов’язань у сфері безпеки, зокрема, щодо довгострокового фінансування, яке буде необхідне для підтримки оборони України.

Очікується, що угода, яку підпишуть Вашингтон та Київ буде подібною до 14 інших угод, які Україна вже уклала.


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