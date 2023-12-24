На Різдво погода в Україні буде дощовою, місцями ожеледиця

У понеділок, 25 грудня, вночі в західних, північних і місцями центральних областях, а також удень в Україні мокрий сніг із переходом у дощ, на дорогах місцями ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний із переходом на західний, 7-12 м/с, у західних областях та вдень в Україні пориви 17-22 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с.

Температура в західних областях уночі 0-5° тепла, вдень 8-13°, на решті територій України вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла, на півдні до 13°, у східних і північно-східних областях від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві в понеділок мокрий сніг із переходом у дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний із переходом на західний, 7-12 м/с, вдень пориви 17-22 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 6-8° тепла.

У вівторок, 26 грудня, у східних, вночі та в західних, удень також у північно-західних, північних і Полтавській областях невеликий дощ, на решті територій України без суттєвих опадів.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°, на півдні України та Прикарпатті до 14°, у східних і північно-східних областях 3-8° тепла, у північній частині 1-6° тепла.

У Києві у вівторок вночі без суттєвих опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура вночі 3-5°, вдень 8-10° тепла.