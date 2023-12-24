Суспільство

На Різдво погода в Україні буде дощовою, місцями ожеледиця

24 Грудня 2023 20:59
читать на русском →

У понеділок, 25 грудня, вночі в західних, північних і місцями центральних областях, а також удень в Україні мокрий сніг із переходом у дощ, на дорогах місцями ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний із переходом на західний, 7-12 м/с, у західних областях та вдень в Україні пориви 17-22 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с.

Температура в західних областях уночі 0-5° тепла, вдень 8-13°, на решті територій України вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла, на півдні до 13°, у східних і північно-східних областях від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві в понеділок мокрий сніг із переходом у дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний із переходом на західний, 7-12 м/с, вдень пориви 17-22 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 6-8° тепла.

У вівторок, 26 грудня, у східних, вночі та в західних, удень також у північно-західних, північних і Полтавській областях невеликий дощ, на решті територій України без суттєвих опадів.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°, на півдні України та Прикарпатті до 14°, у східних і північно-східних областях 3-8° тепла, у північній частині 1-6° тепла.

У Києві у вівторок вночі без суттєвих опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура вночі 3-5°, вдень 8-10° тепла.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Грудня 2023 17:40

Зеленський привітав українців з Різдвом
24 Грудня 2023 20:39

Турецький парламент невдовзі розпочне роботу зі шведською заявкою на вступ до НАТО
24 Грудня 2023 19:15

У Східній оперативній зоні кількість ворожих артобстрілів сягнула понад 1000 на добу
24 Грудня 2023 18:02

Росія прогнозовано скоротила кількість авіаударів на півдні після втрати трьох Су-34
24 Грудня 2023 16:11

Умєров назвав умову повної демобілізації
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
усі думки