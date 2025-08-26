На Рівненщині розслідують смерть 33-річного чоловіка у приміщенні ТЦК

На Рівненщині розслідують смерть 33-річного чоловіка у приміщенні Сарненського РТЦК та СП.
Про це повідомляє Спецпрокуратура західного регіону.
“Відповідно до висновків медиків, причиною смерті стала мозкова кома та правобічний нетравматичний субдуральний крововилив. Для встановлення остаточної причини призначено судово-медичну експертизу”, – йдеться у повідомленні.
Наразі тривають першочергові слідчі дії: опитують свідків та співробітників центру комплектування, проводять експертизи.
Окремо перевіряється можлива причетність посадових осіб ТЦК до отриманих чоловіком травм.