На Рівненщині розслідують смерть 33-річного чоловіка у приміщенні ТЦК

Росіяни обстріляли шахту ДТЕК на Донеччині: є загиблий і поранені

DeepState вперше повідомив про окупацію двох сіл на Дніпропетровщині

У Генштабі спростували інформація про окупацію двох сіл на на Дніпропетровщині

“Відповідно до висновків медиків, причиною смерті стала мозкова кома та правобічний нетравматичний субдуральний крововилив. Для встановлення остаточної причини призначено судово-медичну експертизу”, – йдеться у повідомленні.

На Рівненщині розслідують смерть 33-річного чоловіка у приміщенні Сарненського РТЦК та СП.