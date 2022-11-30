Суспільство

На примирення українців та росіян потрібно буде три покоління, вважає глава Англіканської церкви

30 Листопада 2022 21:08
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війна, церква

Архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі, який перебуває з триденним візитом у Києві, заявив, що робота з примирення після російської агресії в Україні може зайняти три покоління.

“Ми повинні будемо допомогти у віддаленому майбутньому, коли почнеться відновлення… Вони кажуть, що потрібно буде витратити близько трильйона доларів. А нам, ймовірно, потрібно буде допомагати їм упродовж трьох поколінь, примиряючи та надаючи підтримку, моральну підтримку. Це торкнеться. не лише нас, а й наших онуків”, – сказав Джастін Велбі.

Глава Англіканської церкви прибув сьогодні до Києва потягом. Це перший візит глави однієї з великих церков до європейської країни, яка перебуває в стані війни.

У ході візиту він зустрінеться з релігійними лідерами України та біженцями, які змушені були залишити свої будинки через війну.


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