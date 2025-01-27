Суспільство

На Прикарпатті ДСНС ліквідовує наслідки ударів по критичній інфраструктурі (фото)
27 Січня 2025 09:50
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Ліквідація пожежі в Івано-Франківській області / Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі в Івано-Франківській області / Фото: ДСНС

Уночі 27 січня на Прикарпатті пролунала серія вибухів – окупанти кілька разів атакували область, застосовуючи ударні безпілотники. Ціллю стали об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

За даними ДСНС, на одному з об’єктів інфраструктури Івано-Франківського району виникли пожежі на двох локаціях.

Рятувальники локалізували та ліквідували пожежу площею 100 кв. м, ліквідація пожежі площею 500 кв. м триває.

На місці залучались 58 рятувальників та 25 одиниць техніки ДСНС.

Наслідки ударів по Івано-Франківській області / Фото: ДСНС

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