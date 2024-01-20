У Карпатах другий тиждень триває пошук громадянина Франції

Посольство Франції 12 січня повідомило українських рятувальників про те, що їх громадянин, в період з 3 по 6 січня планував здійснити сходження від смт. Ворохта, урочища Заросляк до гори Говерла та мандрувати Карпатами в напрямку до міста Рахів Закарпатської обл.

Сьогодні рятувальниками Ворохтянського гірського пошуково-рятувального відділення та поста «Заросляк» обстежено напрям до Говерлянського водоспаду, зокрема долину нижче водоспаду та підніжжя гори Заросляк та гори Брескул, а також ділянку вздовж водоспаду до його початку, а саме кулуар над водоспадом між горою Говерла та горою Брескул.

Чоловіка не знайдено.

Як повідомили в ДСНС, на 21 січня заплановано продовження пошукових робіт у напрямку урочища Цибульник – полонина Пожижевська.

Востаннє зниклий виходив на зв’язок 3 січня.