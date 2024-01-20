Кримінал

У Карпатах другий тиждень триває пошук громадянина Франції

20 Січня 2024 19:17
читать на русском →
дснс

Посольство Франції 12 січня повідомило українських рятувальників про те, що їх громадянин, в період з 3 по 6 січня планував здійснити сходження від смт. Ворохта, урочища Заросляк до гори Говерла та мандрувати Карпатами в напрямку до міста Рахів Закарпатської обл.

Сьогодні рятувальниками Ворохтянського гірського пошуково-рятувального відділення та поста «Заросляк» обстежено напрям до Говерлянського водоспаду, зокрема долину нижче водоспаду та підніжжя гори Заросляк та гори Брескул, а також ділянку вздовж водоспаду до його початку, а саме кулуар над водоспадом між горою Говерла та горою Брескул.

Чоловіка не знайдено.

Як повідомили в ДСНС, на 21 січня заплановано продовження пошукових робіт у напрямку урочища Цибульник – полонина Пожижевська.

Востаннє зниклий виходив на зв’язок 3 січня.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Січня 2024 20:00

Протягом доби відбулося 72 бойових зіткнення. Найгарячише – на Куп’янському напрямку
20 Січня 2024 20:55

Зеленський анонсував нові угоди щодо гарантій безпеки України
20 Січня 2024 17:29

NYT: Харків. Лють зруйнованого міста
20 Січня 2024 16:34

Німеччина допоможе відновити один із корпусів Харківського університету
20 Січня 2024 14:51

2 січня по Харкову був нанесений удар ракетою виробництва КНДР – британські дослідники
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
усі думки