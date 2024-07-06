На президентських виборах в Ірані переміг Масуд Пезешкіан

Масуд Пезешкіан переміг у другому турі і став 9-м президентом Ісламської Республіки. Із 30 530 157 підрахованих голосів Пезешкіан набрав 16 384 403, а Саїд Джалілі відстав із 13 538 179 бюлетенями.

У другому турі виборів проголосували майже 50% виборців, які мають право голосу. Минулого тижня під час першого туру було подано понад 24 535 000 голосів, що означає явку в 39,92%.

Нова адміністрація, 14-та за ліком після перемоги Ісламської революції 1979 року, обійматиме свою посаду протягом чотирьох років.

Новий президент Ірану – реформіст, який виступає за обмежену взаємодію із Заходом, зазначає The Washington Post. Така політика може послабити напруженість щодо ядерної програми Ірану і його ролі на Близькому Сході.

Пезешкіан був мало відомий за межами Ірану до того, як став єдиним реформістом, допущеним до участі в позачергових виборах. Кардіохірург і ветеран ірано-іракської війни, член парламенту і колишній міністр охорони здоров’я, Пезешкіан прийшов до влади, виступаючи за обмежені зміни, але ніколи не кидаючи виклик системі теократичного правління країни під керівництвом верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Під час передвиборчої кампанії він виступав за обмежені соціальні та економічні реформи і взаємодію зі США щодо ядерної програми для зняття санкцій, які завдали шкоди економіці Ірану. Прихильники Пезешкіана називають його азербайджанське походження однією з причин, чому він може стати об’єднавчою силою в країні. Він присягнувся подолати “прірву” між народом і урядом Ірану.

Перемога Пезешкіана показує, що він зміг розширити базу підтримки, залучаючи як реформістів, так і консерваторів, каже аналітик з Ірану і декан Міссурійського університету науки і технологій Мехрзад Боруджерді.

Але після вступу на посаду іранські консерватори можуть зірвати плани, намічені Пезешкіаном під час передвиборчої кампанії. “Консерватори спробують створити перешкоди з першого дня… У нього не буде медового місяця… Вони загальмують усе, що Пезешкіан спробує зробити”, – заявив Боруджерді.