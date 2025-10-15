На Полтавщині посадовець Держпродспоживслужби організував масштабну схему поборів з фермерів

Державне бюро розслідувань завершило розслідування масштабної корупційної схеми, організованої посадовцем Держпродспоживслужби спільно з та бухгалтером обласної лікарні ветеринарної медицини на Полтавщині. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, масштабна корупційна схема отримання грошей від підприємців дозволяла ділкам щомісяця збагачуватися на сотні тисяч гривень.

В одному з епізодів посадовці тиснули на фермера – погрожували штрафами та блокуванням діяльності, якщо той не погодиться на “співпрацю” та не сплатить хабар у розмірі 180 тис. гривень за позитивні висновки профілактичного карантинування тварин.

З метою маскування потоків хабарів посадовці заснували низку приватних підприємств, які начебто надавали консультативні послуги. Фінансову документацію цих структур вела бухгалтер обласної лікарні ветеринарної медицини.

“Рахунки фірм поповнювали підприємці, у яких працівники Держпродспоживслужби вимагали хабарі. Весь “виторг” накопичувався в індивідуальному банківському сейфі. В ньому під час обшуків було виявлено готівкою 70 тис. доларів та 17,4 тис. євро. Ці гроші арештовані для подальшої конфіскації в дохід держави. Також накладено арешт на нерухоме майно підозрюваних на суму понад 3 млн гривень”, – розповіли в ДБР.

Начальник районного управління Держпродспоживслужби обвинувачується у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Бухгалтер обласної лікарні ветеринарної медицини обвинувачується у пособництві в одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.