На польсько-українському кордоні — черга з понад 4 тисяч автівок

На кордоні України та Польщі в чергах стоять понад 4 тисячі автівок. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«На ранок ми маємо заблокованими 4 напрямки, це кордони на пунктах пропуску Рава-Руська, Краківець, Ягодин та Шегіні. За інформацією польських прикордонників, на кордоні з Україною в чергах перебувають понад 4 тисяч автівок, вантажних та транспортних засобів станом на ранок, які очікують перетину кордону в напрямку України», — сказав Демченко.

Він додав, що рух для легкових автівок та автобусів не блокується, блокується рух лише для вантажних транспортних засобів, як і зазначали протестувальники.

Окрім цього, за його словами, зросла кількість українців, які перетинають кордон у зв’язку зі святами. Протягом минулої доби понад 120 тисяч осіб та легкових автівок перетнули кордон України на вʼїзд і виїзд.