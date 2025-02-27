На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 33 атаки окупантів: яка ситуація на інших ділянках фронту

Розпочалась 1100 доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом доби, що минула, на фронті зафіксовано 110 боєзіткнень.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних ударів, використавши чотири ракети, 81 авіаудару, скинувши 121 КАБ. Здійснив близько шести тисяч обстрілів, зокрема 109 – з реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2557 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів Глухів, Миколаївка, Семенівка, Машеве, Вовчанські Хутори, Гуляйполе, Залізничне, Варварівка, Львове.

Харківський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у бік Вовчанська, Строївки та Дворічної.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Українські оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Колодязів, Новолюбівки, Греківки та Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку українські воїни успішно відбили атаку противника в районі Григорівки.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували у районах Часового Яру, Новомаркового, Васюківки та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка.

Новопавлівський, Гуляйпільський, Курський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 19 атак в напрямку населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне, Шевченко та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили три атаки у бік Чарівного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі штурмували позиції Сил оборони в районі П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 21 КАБ, здійснив 463 обстріли, 36 з них – із РСЗВ. Українські захисники відбили 18 штурмових дій загарбників.