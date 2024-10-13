На Покровському напрямку ворог концентрує основні сили біля Селідового – Генштаб

Від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 16:00.

Прикордонні населені пункти Сумської області продовжують потерпати від артобстрілів з території російської федерації. Від вогню ствольної артилерії постраждала Бобилівка. Також, агресор завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Соснівка, Мишутине, Глухів, Ободи та Біла Береза, застосувавши 13 КАБів.

Бомбардують росіяни Курську область рф: за наявною інформацією на даний час по її території завдано девʼять ударів дванадцятьма керованими авіабомбами.