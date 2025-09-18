На Покровському напрямку під час контрнаступу звільнено 160 кв. км, понад 1300 окупантів убито, — Зеленський

Президент України повідомив деталі контрнаступальної операції на Донеччині, яка триває просто зараз у районі Покровська та Добропілля. Звільнено 160 кв. км українських територій, сотні окупантів поповнили обмінний фонд.

Про це Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні.

Від початку операції, звільнено 160 квадратних кілометрів, ще понад 170 кв. км очищено від окупантів, і майже сотня противників уже є в обмінному фонді.

“Ми здійснюємо зараз одну з наших контрнаступальних операцій – хлопці молодці – на Донецькому напрямку, у районі Покровська, у районі Добропілля. Жорсткі бої, але вдалося завдати росіянам відчутних втрат”, – сказав Зеленський.

За його словами, ЗСУ позбавляють окупанта можливості здійснити на цьому напрямку наступальну повноцінну операцію, яку вони планували довго й на яку розраховували.

“Суттєво поповнили наш обмінний фонд – майже сотня вже є російських полонених, будуть ще. Втрати росіян тільки від початку цієї нашої контрнаступальної операції, тільки в районі Покровська, тільки цими тижнями вже більш ніж дві з половиною тисячі, з них більш ніж 1300 росіян убито”, – йдеться в повідомленні.

Президент подякував ДШВ, штурмовим полкам і батальйонам, усім піхотинцям, розвідникам, артилеристам, підрозділам Національної гвардії та тим, хто забезпечує безпілотну складову. Зеленський відзначив державними нагородами бійців за успіхи в боях.