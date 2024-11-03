На початку тижня в Україні очікується сильний вітер, дощ та мокрий сніг

Пориви сильного вітру 15-20 м/с очікуються в усій Україні, крім Закарпатської області, в понеділок, 4 листопада.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у зв’язку з цим оголошено I рівень небезпеки (жовтий).

У східних і північно-східних областях України очікується помірний мокрий сніг; на решті території невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер південно-західний із переходом у північно-західний, 7-12 м/с; в Україні, крім Закарпаття, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° до 2° морозу, в північній частині 0-5° тепла; вдень 4-9° тепла, на півдні країни 8-13°.

У Києві 4 листопада невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4°, вдень 5-7° тепла.

У вівторок, 5 листопада, в Україні без опадів, лише у східних областях уночі невеликий мокрий сніг. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с, уночі у східних областях місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 0-5° морозу; вдень 2-7° тепла, на Закарпатті 6-11°.

У Києві 5 листопада без опадів, температура вночі 0-2° морозу.