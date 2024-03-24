На початку тижня в Україні дощитиме

У понеділок, 25 березня, у більшості південних, центральних областей помірні, вдень подекуди значні дощі, у західних та північних областях подекуди невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південний із переходом на північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла, у південно-східній частині 9-14°.

У Києві в понеділок місцями невеликий дощ. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 8-10°.

У вівторок, 26 березня, у південній частині та центральних областях України помірний дощ, у північних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

У Києві у вівторок місцями невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.