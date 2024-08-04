Суспільство

На початку тижня в більшості областей України будуть дощі
4 Серпня 2024 20:59
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Ілюстративне фото / Фото Сергій Козлов

У понеділок, 5 серпня, у східних, більшості південних, удень і в західних областях дощі, місцями грози, на решті території України без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°, у західних областях 19-24°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 25-30°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 24-26°.

У вівторок, 6 серпня, в Україні вночі в західних областях, удень на Правобережжі дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 11-16°, на півдні 15-20°; вдень 21-26°, у південній частині та східних областях 25-30°.

У Києві у вівторок вночі без опадів; вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.


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