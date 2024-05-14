Кримінал

На півночі Харківщини окупанти впритул застрелив цивільного

14 Травня 2024 17:59

Російський окупант впритул застрелив жителя села Стариця, що на Харківщині, ще один  — зник.

Прокуратура розпочала два кримінальні провадження щодо скоєння воєнних злочинів.

За даними слідства, у селі Стариця Вовчанської громади 14 травня російський військовослужбовець впритул застрелив місцевого 46-річного мешканця. 

Також відомо, що сьогодні під час озброєного нападу окупантів зник мирний житель. Його місцеперебування наразі невідомо. Правоохоронці розглядають декілька версій: незаконне позбавлення волі цивільного російськими військовослужбовцями або його вбивство. 

У населеному пункті тривають бойові дії.

Прокурори внесли відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).


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