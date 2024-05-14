На півночі Харківщини окупанти впритул застрелив цивільного

Російський окупант впритул застрелив жителя села Стариця, що на Харківщині, ще один — зник.

Прокуратура розпочала два кримінальні провадження щодо скоєння воєнних злочинів.

За даними слідства, у селі Стариця Вовчанської громади 14 травня російський військовослужбовець впритул застрелив місцевого 46-річного мешканця.

Також відомо, що сьогодні під час озброєного нападу окупантів зник мирний житель. Його місцеперебування наразі невідомо. Правоохоронці розглядають декілька версій: незаконне позбавлення волі цивільного російськими військовослужбовцями або його вбивство.

У населеному пункті тривають бойові дії.

Прокурори внесли відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).