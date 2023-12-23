На період свят блокування пункту пропуску “Медика” буде знято

Польське міністерство сільського господарства повідомила, що вранці завтра, 24 грудня, фермери, які протестували на кордоні біля пункту пропуску «Медика», призупинять страйк. Про це повідомляє відомство у соцмережі Х.

Таке рішення ухвалили після того, як сьогодні з протестувальниками на кордоні поспілкувався профільний міністр Чеслав Сєкєрський.

Відомо, що блокаду знімають на період свят.

‼️ Protest w #Medyka zawieszony od jutra, od godz. 8:00.

Minister @CzSiekierski i sekretarz stanu @EKOlodziejczak_ spotkali się dziś z protestującymi rolnikami w Medyce. 🤝

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wspólnie podzielili się opłatkiem.🎄 pic.twitter.com/8t6TT82tmL — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) December 23, 2023

За інформацією RMF FM, 2 або 3 січня 2024 року фермери можуть відновити страйк на кордоні. Один із організаторів страйку Роман Кондрув заявив, що у разі отримання письмової заяви від прем’єр-міністра про те, що їхні вимоги будуть виконані, протест, ймовірно, не будуть поновлювати.