Політика

На період свят блокування пункту пропуску “Медика” буде знято

23 Грудня 2023 14:31
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кордон, вантажні перевезення

Польське міністерство сільського господарства повідомила, що вранці завтра, 24 грудня, фермери, які протестували на кордоні біля пункту пропуску «Медика», призупинять страйк. Про це повідомляє відомство у соцмережі Х.

Таке рішення ухвалили після того, як сьогодні з протестувальниками на кордоні поспілкувався профільний міністр Чеслав Сєкєрський.

Відомо, що блокаду знімають на період свят.

За інформацією RMF FM, 2 або 3 січня 2024 року фермери можуть відновити страйк на кордоні. Один із організаторів страйку Роман Кондрув заявив, що у разі отримання письмової заяви від прем’єр-міністра про те, що їхні вимоги будуть виконані, протест, ймовірно, не будуть поновлювати.


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