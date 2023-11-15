На окупованому Запоріжжі росіяни почали підготовку до проведення “виборів”, – Федоров

На тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни готуються до проведення “виборів президента РФ”. Створюють комісії та агітаційні групи. Також, проводять облік місцевих жителів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров під час ефіру “Суспільне. Спротив”.

“Вони починають утворювати комісії, агітаційні групи до “виборів” у РФ. Їхня мета — зняти пропагандистське кіно про те, що начебто відбулося голосування. Зараз вони роблять переоблік всіх, хто проживає у Бердянську, Мелітополі й інших населених пунктах. Запишуть всіх, що проголосували “за”, але це точно не буде відповідати дійсності”, – повідомив міський голова.

Також, за словами посадовця, місцеві жителі масово відмовляються співпрацювати з РФ.

“Місцевих мало, росіяни завозять десятки тисяч російських чиновників, вчителів, прокурорів, поліцейських. Саме з цих людей і формуватимуть комісії. Палітра різна. Привозять навіть із Сибіру. Привозять з Дагестану людей, які ледве розмовляють російською”, – сказав Федоров.