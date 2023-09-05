Суспільство

На окупованій Луганщині підірвали “фінансиста” Пасічника, – ЗМІ

5 Вересня 2023 09:57
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війна, сбу

Співробітники Служби безпеки України підірвали на території тимчасово окупованої Луганської області окупанта Юрія Афанасьєвського, який «очолював» митницю у створеній росіянами «Луганській народній республіці».

Про це повідомило джерело hromadske в СБУ.

Афанасьєвського підірвали у власному помешканні. Він отримав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота та перебуває у реанімації у важкому стані.

За даними співрозмовника в СБУ, Афанасьєвський є генерал-майором та агентом центрального апарату фсб. Він відомий тим, що став «фінансистом» так званого голови «ЛНР» Леоніда Пасічника.

Як зазначило джерело, Афанасьєвський «відмивав» кошти для фінансування збройних формувань, які воювали проти України. На цього накладені персональні санкції ЄС, Великої Британії, Канади, Швейцарії та Японії.


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На окупованій Луганщині підірвали “фінансиста” Пасічника, – ЗМІ
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