Кримінал

На Одещині затримали вісім чоловіків, які намагалися втекти за кордон
26 Лютого 2025 17:06
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На Одещині затримали групу чоловіків / Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України
На Одещині затримали групу чоловіків / Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

На Одещині прикордонники затримали вісім чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно перейти придністровську ділянку кордону з Молдовою.

Їх виявили за допомогою безпілотника в одному з сіл Подільського району, повідомили 26 лютого в Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Затримані – жителі Дніпропетровської, Вінницької, Одеської та Київської областей. Для втечі вони звернулися до адміністратора телеграм-каналу, який організував маршрут. За переправлення через кордон чоловіки мали заплатити по 110 тисяч гривень на криптогаманець організатора.

За незаконний перетин кордону на всіх затриманих склали адмінпротоколи за статтею 204-1 КУпАП. Їм загрожує штраф від 8500 до 13 600 гривень або до 15 діб арешту. Матеріали передали до суду.


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