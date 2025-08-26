На Одещині викрили групу військових та цивільних, які переправляли чоловіків за кордон

На Одещині викрили організоване угруповання, до складу якого входили військові та цивільні. Вони налагодили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон до невизнаного Придністров’я.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Реклама

Реклама

“Встановлено, що у 2024 році на території Одеської області діяла мережа, до складу якої входили військовослужбовці та цивільні посередники. Вони забезпечували виїзд чоловіків призовного віку за межі України в обхід офіційних пунктів пропуску”, – йдеться у повідомленні.

Слідчі задокументували щонайменше 36 випадків незаконного переправлення чоловіків. Вартість послуг становила від 5 до 10 тисяч доларів з особи.

За даними ДБР, ця діяльність принесла учасникам десятки мільйонів гривень прибутку.

Наразі кільком військовослужбовцям повідомлено про підозру в організації та закінченому замаху на незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України). Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді застави та поклав на них процесуальні обов’язки.

Досудове розслідування триває.