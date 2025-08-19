На Одещині керівництво державного морпорту розтратило понад 8 млн грн на закупівлі техніки

Правоохоронці викрили посадовців державного морського порту на Одещині, які привласнили понад 8 мільйонів гривень під час закупівлі техніки.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Слідство встановило, що посадовці разом із бізнесменом організували закупівлю двох телескопічних навантажувачів за завищеною ціною.

Підприємство уклало договір майже на 20 мільйонів гривень, тоді як реальна вартість машин становила близько 12 мільйонів. Таким чином державі завдали збитків понад 8 мільйонів.

Поліцейські провели обшуки за місцями проживання підозрюваних та в офісах підприємств в Одесі й області, вилучили фінансову документацію та інші докази.

Прокуратурою дії керівника та посадових осіб інкриміновано за ч. 2 ст. 367 КК України(службова недбалість), ч. 2 ст. 364 КК України(зловживання владою) та ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення майна в особливо великих розмірах).

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших фігурантів.