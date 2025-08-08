На Одещині група людей викрала та катувала 16-річного хлопця, знімаючи це на відео

На Одещині група осіб викрала та катувала 16-річного хлопця, знімаючи знущання на відео.

Інцидент стався 6 серпня в одній із громад Одеського району. Наступного дня про подію поліцію повідомила сестра потерпілого, інформує Нацполіція.

За даними слідства, підлітка зв’язали липкою стрічкою, піддавали фізичному та психологічному насильству, при цьому знімаючи все на телефон.

Правоохоронці працюють на місці події, опитують свідків, вилучають речові докази та встановлюють усіх причетних. З фігурантами вже проводять слідчі дії.

Відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 127 (катування) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.