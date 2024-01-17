На Одещині цієї ночі збили 11 дронів

У ніч на 17 січня на Одещині 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали в море. Дрони-камікадзе заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України

За даними військових, вночі ворог атакував південні регіони ударними дронами типу “Shahed-131/136”. Впродовж майже 3 годин працювали підрозділи протиповітряної оборони.

Уламками кількох збитих дронів та вибухова хвиля пошкодили багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси.

По одному дрону знищено на Миколаївщині і Кіровоградщині.